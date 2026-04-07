Deux officiers de Tsahal et un civil israélien mis en cause dans une affaire de contrebande vers Gaza

Des poursuites ont été engagées ce mardi contre deux officiers de Tsahal et un civil, soupçonnés d’avoir organisé un réseau de contrebande de marchandises vers la bande de Gaza en exploitant les convois d’aide humanitaire.

Le principal suspect, Nasser Abu Mustafa, résident de Rahat, aurait mis en place ce système avec la complicité d’un officier de réserve, avant d’y associer un officier d’active, lieutenant-colonel. Selon l’enquête, les deux militaires auraient abusé de leur position et de leur accès à des informations sensibles pour faciliter les opérations.

Le stratagème reposait sur l’exploitation de pannes techniques survenant sur des camions d’aide en route vers Gaza. Dans ces situations, le civil intervenait sous couverture de réparateur et en profitait pour dissimuler des marchandises prohibées à l’intérieur des véhicules, notamment des centaines de milliers de cigarettes et plusieurs téléphones portables.

Les autorités estiment que ce trafic a généré des gains de plusieurs centaines de milliers de shekels. Les enquêteurs soulignent la gravité des faits, pointant l’implication de hauts gradés militaires et le détournement d’efforts humanitaires à des fins personnelles.

L’affaire a été révélée à l’issue d’une enquête conjointe du Shin Bet, de la police israélienne et de la police militaire. Dans un communiqué, les services de sécurité ont affirmé leur détermination à lutter contre ce type d’activités, qualifiées de menace directe pour la sécurité nationale.

Les actes d’accusation doivent être déposés dans les prochains jours devant les juridictions compétentes, militaires et civiles.