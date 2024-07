Deux tiers des Israéliens préfèrent un accord sur les otages à la poursuite de la guerre

Un sondage publié par Channel 12 le 6 juillet 2024 révèle un changement significatif dans l'opinion publique israélienne concernant la guerre à Gaza. Une majorité écrasante de 67% des Israéliens estime que la libération des otages est plus importante que la poursuite de la guerre à Gaza, contre seulement 26% qui privilégient le conflit jusqu'à la victoire "totale".

Ce résultat intervient alors qu'une délégation de négociateurs israéliens, dirigée par le chef du Mossad David Barnea, s'est rendue à Doha pour poursuivre les négociations après la dernière proposition du Hamas.

La confiance dans la stratégie choisie dans la guerre semble en parallèle s'éroder. 68% des sondés estiment qu'Israël est loin de la "victoire totale" promise par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. De plus, 54% attribuent la prolongation de la guerre aux considérations politiques de Netanyahu plutôt qu'à des raisons opérationnelles substantielles.

DANA KOPEL/POOL/FLASH90

Par ailleurs, 68% des personnes interrogées désapprouvent la manière dont Netanyahu dans la gestion de la guerre, 49% désapprouvent celle du ministre de la Défense Yoav Gallant. Le chef d'état-major Herzi Halevi obtient le meilleur score avec 46% d'opinion favorable.

Olivier Fitousi/Flash90

A la question de savoir quelle personnalité serait la plus apte à diriger le pays, Benny Gantz (35%) et Naftali Bennett (37%) devancent nettement Netanyahu (29% et 26% respectivement). Le sondage aborde également la perception des élections américaines à venir. 48% des Israéliens interrogés préfèrent Donald Trump à Joe Biden (27%), un résultat qui pourrait refléter les inquiétudes concernant la politique étrangère américaine dans la région.