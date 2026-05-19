Dix employés médicaux de Gaza identifiés comme cadres du Hamas et du Jihad islamique

Dix travailleurs du secteur médical à Gaza auraient été identifiés après leur mort comme membres ou commandants du Hamas et du Jihad islamique palestinien, selon une enquête compilée par Salo Aizenberg, membre du conseil d’HonestReporting.

L’étude affirme s’appuyer notamment sur des avis de décès et publications de réseaux affiliés aux organisations terroristes. Parmi les cas cités figure Tamer Mohammed Salman al-Humaidi, administrateur à l’hôpital Al-Aqsa de Deir al-Balah, présenté par le Jihad islamique comme un commandant militaire.

https://x.com/i/web/status/2056000466538897582 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’enquête mentionne aussi Haytham Muhammad Hammad, technicien de bloc opératoire qui aurait dirigé une unité du Jihad islamique, ou encore Ahmad Salah, infirmier à l’hôpital Nasser de Khan Younès, décrit comme commandant d’artillerie du Hamas.

https://x.com/i/web/status/2056000475317592297 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon ces recherches, plusieurs infirmiers, médecins ou personnels administratifs auraient ainsi exercé une double fonction, à la fois dans les structures médicales et au sein d’unités armées.

Ces éléments s’ajoutent aux accusations israéliennes et américaines selon lesquelles le Hamas et le Jihad islamique ont utilisé des hôpitaux de Gaza à des fins militaires. Les services de renseignement américains avaient notamment estimé début 2024 que l’hôpital Al-Shifa avait été utilisé pour des activités de commandement, le stockage d’armes et la détention d’otages.

L’enquête souligne aussi les conséquences possibles sur les bilans de victimes, certains membres de groupes armés étant comptabilisés uniquement comme personnels médicaux ou civils dans les chiffres transmis à la presse internationale.