Échec d'une opération de sauvetage d'otage à Gaza : de nouveaux détails révélés un an après

Les médias israéliens ont dévoilé ce dimanche de nouvelles informations sur la tentative avortée de sauvetage qui a coûté la vie à l'otage Sahar Baruch il y a un an. L'opération, initialement destinée à libérer Noa Argamani, s'est transformée en tragédie suite à une confusion sur l'identité de l'otage.

Une unité des Forces de défense israéliennes, déployée le premier soir de Hanoukka, s'est retrouvée sous un feu nourri dès son arrivée sur les lieux. L'affrontement qui s'en est suivi a fait deux blessés graves parmi les soldats israéliens et s'est soldé par l'élimination des terroristes présents.

Ce n'est que plusieurs heures après l'opération que la Division du renseignement a établi que l'otage présent dans le bâtiment était Sahar Baruch et non Noa Argamani. Baruch a reçu une balle dans la tête pendant l'affrontement, sans qu'il soit possible de déterminer si le tir provenait des forces israéliennes ou des terroristes. Son corps est toujours retenu à Gaza.

La famille Baruch a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences de la pression militaire sur la vie des otages, plaidant pour une résolution rapide via des accords. Tsahal s'est engagée à mener une enquête approfondie sur cette tentative de sauvetage et à tirer les leçons de cet échec tragique, tout en poursuivant ses efforts pour libérer les otages restants.