Effie Defrin : "Nous devons nous attendre à des tirs, même pendant la fête"

À la veille de la fête de Pessah, le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a livré mardi soir une allocution marquée à la fois par l’hommage aux soldats tombés et par la détermination affichée de l’armée israélienne à poursuivre ses opérations contre le Hezbollah au Liban et le régime iranien.

En ouverture, il a salué la mémoire de plusieurs soldats tués récemment dans le sud du Liban, les qualifiant de « meilleurs de nos enfants », et a adressé ses condoléances aux familles endeuillées. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés, soulignant le coût humain des combats en cours.

Sur le plan militaire, Effie Defrin a détaillé une stratégie en deux volets au Liban : des opérations terrestres intensifiées dans le sud du pays pour sécuriser les localités du nord d’Israël, et des frappes aériennes massives sur l’ensemble du territoire libanais. Il a affirmé que des dizaines de lanceurs de missiles et d’importantes quantités d’armements avaient été détruits, tandis que plus de 900 terroristes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début des opérations. Au total, 2 500 cibles ont été frappées.

Parallèlement, l’armée israélienne poursuit ses frappes en Iran, visant à démanteler les capacités industrielles militaires du régime. Selon lui, toutes les infrastructures permettant la production de missiles devraient être neutralisées dans les prochains jours.

S’adressant directement aux citoyens, le porte-parole a insisté sur l’absence de changement des consignes du Commandement du front intérieur, appelant à une vigilance accrue alors que des tirs restent attendus, y compris pendant la fête.

Dans un message empreint de symbolique, il a rappelé la tradition de Pessah, évoquant la résilience du peuple d’Israël face aux menaces, et assuré que l’armée continuerait à défendre le pays « sur toutes les frontières », tout en promettant de tenir la population informée de l’évolution de la situation.