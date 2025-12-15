Elimination du numéro deux du Hamas : les Etats-Unis reprochent à Israël d'avoir violé le cessez-le-feu

La Maison Blanche a adressé un message privé particulièrement ferme au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou estimant que l’élimination, au cours du week-end, d’un haut responsable militaire du Hamas constituait une violation de l’accord de cessez-le-feu négocié sous l’égide du président Donald Trump. L’information a été rapportée par Axios, citant deux responsables américains.

Samedi, l’armée israélienne a confirmé avoir éliminé à Gaza Ra’ad Sa’ad, numéro deux de la branche armée du Hamas et figure clé de l’appareil militaire du mouvement islamiste. Selon Tsahal, il a été tué lors d’une frappe aérienne alors qu’il circulait en voiture dans l’ouest de la ville de Gaza, accompagné de trois autres membres du Hamas.

Considéré comme l’un des derniers cadres militaires de haut rang encore actifs dans la bande de Gaza, Ra’ad Sa’ad était l’un des principaux architectes de l’attaque du 7 octobre 2023. Peu exposé médiatiquement durant le conflit, il occupait néanmoins une position centrale au sein de la hiérarchie militaire du Hamas et bénéficiait du statut de vétéran influent.

Selon plusieurs sources, les autorités américaines auraient été informées de l’opération environ vingt minutes après l’attaque. Washington presse Israël de mettre en oeuvre la phase deux du plan de paix élaboré par Donald Trump et voit d'un très mauvais oeil cette élimination susceptible d'entraîner une escalade et de remettre en question le cessez-le-feu déjà bien précaire.

Jérusalem affirme de son côté que cette élimination est intervenue en riposte à une nouvelle violation du cessez-le-feu par le Hamas lors de laquelle deux soldats ont été blessés.