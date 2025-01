Emily Damari, Romi Gonen et Doron Steinbrecher quittent l'hôpital après une semaine de soin

Emily Damari, Romi Gonen et Doron Steinbrecher, libérées la semaine dernière lors de la première phase de l'accord sur les otages, ont quitté ce dimanche le centre médical Shiba. "Les trois ex-otages ont terminé leur période d'hospitalisation et d'examens. Nous continuerons à les accompagner, elles et leurs familles. Nous restons prêts et vigilants jusqu'au retour du dernier otage", a déclaré l'hôpital. Durant leurs 471 jours de captivité, les trois femmes ont été déplacées à plusieurs reprises. La chaîne Kan 11 révèle qu'elles ont notamment été détenues dans un appartement à Gaza, gardé en permanence par des membres du Hamas. Elles ont aussi servi de boucliers humains lors de transferts vers une zone humanitaire, et ont été maintenues dans un tunnel sans lumière du jour. Les otages ont rapporté avoir appris l'arabe pendant leur détention.

Leur état avait été décrit comme "stable et globalement bon" au lendemain de leur libération. Cependant, les experts soulignent que de nombreuses inconnues subsistent, tant sur le plan psychologique que médical.

Hier, dans le cadre de la deuxième phase de l'accord, quatre autres otages ont été libérées : les observatrices militaires Naama Levy, Karina Ariev, Daniela Gilboa et Liri Albag, après 477 jours de captivité. Lors de leur transfert à la Croix-Rouge, elles ont été filmées marchant ensemble, souriantes et se tenant la main, entourées de centaines de combattants.

Contrairement à l'accord prévoyant la libération prioritaire des civiles, la liste des otages à libérer publiée par le Hamas ne comprenait pas Arbel Yehoud, une civile de 29 ans du kibboutz Nir Oz.