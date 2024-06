"En cas de conflit total entre Israël et le Hezbollah, l'Iran entrera en guerre", prévient le chef de l'armée américaine

Le commandant de l’armée américaine, le général Charles Brown, a averti dimanche soir que les États-Unis auraient des difficultés à aider Israël en cas de guerre ouverte contre le Hezbollah. Il a souligné que toute extension du conflit entre l'Etat hébreu et le groupe terroriste libanais menacerait l’ensemble de la région d’une guerre de grande ampleur, impliquant également l’Iran. Selon lui, Téhéran serait en effet de plus en plus enclin à prendre directement part à un conflit qui mettrait en jeu la survie du Hezbollah, son plus proche allié dans la région.

"Les Etats-Unis ne seront pas en mesure de défendre Israël en cas de guerre contre le Hezbollah comme ils l'ont fait lors de l'attaque de missiles et de drones iraniens en avril", a déclaré le commandant des forces interarmées américaines. "Il est beaucoup plus difficile de créer un système de défense efficace contre les roquettes et les missiles à courte portée du Hezbollah qui sont régulièrement lancés sur Israël", a-t-il ajouté.

Les propos du général Brown interviennent alors que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est en visite aux États-Unis, où il a discuté avec de hauts responsables américains de la possibilité d'une "guerre totale". "Les États-Unis continuent de négocier avec les dirigeants israéliens et de mettre en garde contre l'expansion du conflit. Il est nécessaire de réfléchir à l'effet secondaire de toute opération au Liban et à la manière dont elle peut affecter toutes les forces de la région", a poursuivi Charles Brown.

Il a souligné que, pour les États-Unis, la chose la plus importante était la sécurité des soldats américains stationnés dans la région. Il n'a pas précisé si des dispositions de sécurité spéciales avaient été prises en prévision d'une éventuelle extension des combats entre Israël et le Hezbollah, mais a souligné qu'aucune base américaine au Moyen-Orient n'avait été attaquée depuis février.

Ces propos sont contradictoires avec les informations rapportées en fin de semaine, selon lesquels de hauts responsables de l'administration Biden avaient informé le chef du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi et le ministre Ron Dermer que les États-Unis s'engageaient à "soutenir pleinement Israël en cas de conflit avec le Hezbollah". Il avait également été indiqué que l'administration Biden craignait qu'en cas de guerre généralisée, le système de défense aérienne israélien n'ait des difficultés à faire face à la force et à l'ampleur des tirs du Hezbollah.

Dimanche, l'agence de presse AP a rapporté que des milliers de combattants des milices pro-iraniennes à travers tout le Moyen-Orient, principalement originaires de Syrie et d'Irak, se préparaient à affluer au Liban en cas de guerre ouverte avec Israël.