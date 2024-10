LIVE BLOG | Tsahal frappe un entrepôt d'armes dans le quartier de Dahieh à Beyrouth

Tsahal : Les forces continuent d'opérer dans le sud du Liban, des dizaines de terroristes éliminés

Les forces de la 98e division poursuivent leurs opérations dans le sud du Liban, a annoncé le porte-parole de Tsahal. Il a précisé que les combattants ont éliminé des dizaines de terroristes au cours des dernières 24 heures lors d'échanges de tirs avec des militants du Hezbollah et de frappes aériennes. Les forces ont localisé de nombreuses armes lors d'opérations dans la région, notamment des lanceurs de roquettes, des mortiers et des missiles antichars visant les localités du nord, ainsi que des armes, des grenades et d'autres équipements militaires. Plus de 140 cibles du Hezbollah ont été frappées par voie aérienne dans plus de 50 zones au Liban.