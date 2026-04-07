Eyal Zamir : Israël "à un tournant stratégique" dans la guerre contre l’Iran

Le chef d’état-major de l’armée israélienne Eyal Zamir a estimé qu’Israël se trouvait « à un tournant stratégique » dans la guerre menée contre l’Iran, évoquant une phase décisive de la campagne militaire en cours.

Lors d’une évaluation sécuritaire au quartier général militaire de Tel Aviv, le lieutenant-général a souligné que des « accomplissements significatifs » avaient déjà été obtenus, en lien avec les objectifs fixés au lancement de l’opération. « Nous continuerons d’agir avec détermination et d’intensifier les frappes contre le régime », a-t-il déclaré, selon un communiqué de l’armée.

Ces propos interviennent alors que les opérations israéliennes se multiplient sur plusieurs fronts, notamment en Iran où des infrastructures stratégiques ont été visées ces derniers jours, ainsi qu’au Liban face au Hezbollah.

Eyal Zamir a également évoqué la situation sur le front nord, indiquant que l’armée poursuivait la mise en place d’une « zone défensive avancée » afin d’empêcher les tirs directs visant les localités israéliennes proches de la frontière. Parallèlement, Tsahal continue de mener des opérations plus en profondeur sur le territoire libanais pour contrer les capacités de lancement de roquettes du Hezbollah.

Le chef d’état-major a insisté sur la nécessité de maintenir la pression militaire dans la durée, dans un contexte de fortes tensions régionales et d’incertitudes quant à l’évolution du conflit. L’expression de « tournant stratégique » laisse entendre que les décisions prises dans les prochains jours pourraient être déterminantes pour la suite des opérations.