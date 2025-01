Famille Bibas : "Notre monde s'est effondré quand la liste des libérées a été publiée"

La famille Bibas a publié samedi un message poignant exprimant leur douleur après avoir appris que Shiri et ses enfants ne figuraient pas sur la liste des otages libérés lors de la deuxième phase de l'accord. "Même si on nous y avait préparés, nous espérions voir Shiri et les enfants sur la liste qui devait être celle des civiles", écrit la famille dont les proches ont été enlevés de leur domicile à Nir Oz le 7 octobre.

Dans leur message, ils soulèvent plusieurs questions cruciales : "Est-ce que les graves inquiétudes pour leur vie annulent le fait qu'ils sont des civils en captivité qui doivent rentrer chez eux ? Est-ce que ces inquiétudes annulent l'obligation de l'État de nous donner des certitudes dans cet accord ?"

"Est-ce que les graves inquiétudes pour la vie de Shiri signifient qu'il n'est plus nécessaire d'afficher sa photo comme une civile enlevée à Gaza dont le sort est inconnu ? La réponse est non", insistent-ils.

La famille conclut en remerciant leurs soutiens : "Merci à vous, chers supporters, de ne pas abandonner, de continuer à prier, à espérer et à exiger des réponses. Une journée émouvante et complexe nous attend. Liri, Daniela, Naama et Karina, nous avons hâte de vous voir sourire, entourées chez vous par vos merveilleuses familles."