Festival de Venise : une réalisatrice juive dénonce "le génocide d'Israël à Gaza" en recevant son prix

Le 81e Festival du film de Venise s'est clôturé samedi soir avec la cérémonie de remise des prix. Le jury, présidé par l'actrice française Isabelle Huppert, a décerné le Lion d'or, la plus prestigieuse récompense du festival, à "The Room Next Door", le premier film en anglais du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, avec Julianne Moore et Tilda Swinton.

La guerre à Gaza s'est également invitée sur le tapis rouge. La réalisatrice juive Sarah Friedland a remporté le prix du Lion du futur pour son premier film "Familiar Touch". Dans son discours, elle a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien et critiqué sévèrement Israël : "Je reçois ce prix le 336e jour du génocide d'Israël à Gaza, et la 76e année d'occupation. C'est notre responsabilité en tant que cinéastes d'utiliser les plateformes institutionnelles dans lesquelles nous opérons pour aborder l'impunité d'Israël sur la scène mondiale". Ses propos ont été accueillis par des applaudissements nourris.

Scandar Copti, réalisateur et acteur du film "Ajami" qui avait représenté Israël aux Oscars en 2010, a reçu le prix du meilleur scénario dans la section Horizons pour son film "Happy Holidays". Dans un message vidéo, Copti a déclaré : "Au cours des 11 derniers mois, notre humanité commune et notre boussole morale ont été mises à l'épreuve alors que nous assistons au génocide en cours à Gaza. Notre film examine comment les traditions et le lavage de cerveau peuvent déformer nos valeurs et faire paraître l'injustice acceptable".

Contrairement à l'édition précédente, marquée par l'absence de stars en raison de la grève des acteurs à Hollywood, le tapis rouge était cette année rempli de célébrités, de Kate Blanchett à Brad Pitt en passant par Daniel Craig. Angelina Jolie était présente pour la première de "Maria", où elle incarne la cantatrice Maria Callas. Joaquin Phoenix, le réalisateur Todd Phillips et Lady Gaga ont présenté "Joker : Folie à Deux", suite du film primé il y a cinq ans, mais reparti bredouille cette fois-ci.

Nicole Kidman, qui a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le thriller érotique "Babygirl", a dû quitter Venise prématurément en raison du décès de sa mère.