Frappes au Yémen : "nous avons atteint toutes nos cibles", déclare un pilote de Tsahal ayant participé aux opérations

Un pilote de chasse de l'armée israélienne, qui a participé aux frappes menées au Yémen il y a deux jours, a partagé vendredi, sous couvert d'anonymat, sur la chaîne israélienne Kan, son sentiment de responsabilité, les préparatifs et le succès de l'opération : "nous avons frappé tout ce que nous avions l'intention de frapper", a-t-il assuré.

"Il y a un niveau élevé d'adrénaline, de tension et un grand sentiment de responsabilité", a résumé le pilote à propos de son voyage qui a duré cinq heures et demie à 2 000 kilomètres de chez lui. "On ne peut respirer que lorsqu'on atterrit et qu'on touche le sol."

Il a révélé que les cibles attaquées étaient "des infrastructures énergétiques et des ports par lesquels transitaient des armes", et que les pilotes ont opéré avec précision et ont atteint leurs objectifs avec succès. L'officier a ajouté que lui et ses camarades font "tout ce qui est nécessaire pour protéger notre pays. Nous agirons partout, à tout moment et à n'importe quelle distance."

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée de l'air a frappé au Yémen pour la troisième fois depuis le début de la guerre, et pour la première fois dans la capitale, Sanaa. Selon l'annonce de Tsahal, "des avions de combat de l'armée de l'air, guidés par la division du renseignement et la marine, ont attaqué des cibles militaires du régime terroriste Houthi sur la côte ouest et dans les profondeurs du Yémen."

Tsahal a déclaré que l'attaque était une réponse aux "attaques répétées contre l'État d'Israël, comprenant le lancement de drones et de missiles sol-sol vers le territoire israélien, dont la plupart ont été interceptés avec succès." Tsahal se préparait à cette attaque depuis longtemps, et il a été décidé de l'exécuter cette nuit là pour des raisons opérationnelles.

L'objectif était de paralyser l'activité des trois ports Houthis au Yémen et de leur infliger de lourds dommages économiques. Tous les remorqueurs qui font entrer les navires dans les ports ont été attaqués. Après les dommages causés aux grues lors de la précédente attaque, toute l'activité dans les ports contrôlés par les Houthis est maintenant paralysée.

À 3h15, une première vague d'avions de combat a frappé à Hodeida, et à 4h30, une deuxième vague d'attaques a commencé dans la région de la capitale Sanaa. Au total, 5 cibles ont été frappées à travers le Yémen avec des dizaines de bombes. De plus, 8 "remorqueurs" ont été attaqués dans les ports maritimes, ce qui empêchera l'entrée de pétroliers et de navires marchands dans les ports yéménites et causera la fermeture du port jusqu'à l'arrivée de nouveaux équipements.

L'attaque a été menée dans les profondeurs du Yémen, à environ 2 000 kilomètres du territoire israélien, avec la participation de dizaines d'avions de combat et d'autres aéronefs. L'opération comprenait du ravitaillement en vol. Israël a informé les États-Unis à l'avance, selon une source au fait du dossier. La semaine dernière, les États-Unis ont eux-mêmes mené une série d'attaques au Yémen, y compris à Sanaa.

Israël se préparait depuis plusieurs semaines à frapper au Yémen, en réponse à une augmentation significatives des lancements de drones et de missiles balistiques vers l'État hébreu.

Les Houthis ont lancé environ 200 missiles balistiques et 170 drones vers Israël depuis le début de la guerre, la grande majorité ayant été interceptée. Certains ont pénétré le territoire israélien. En juillet dernier, un drone houthi avait causé la mort d'Evgeny Prader à Tel Aviv.