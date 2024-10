LIVE BLOG | Tsahal frappe des dépôts d'armes dans la banlieue de Beyrouth et au Sud-Liban

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU au Conseil de sécurité : "Quand le Hamas ne sera plus à Gaza, l'aide parviendra à ceux qui en ont besoin"

Lors d'une session spéciale du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire à Gaza, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a souligné que "le Hamas ne peut pas faire partie de l'avenir de Gaza. Quand il ne sera plus là, l'aide parviendra à ceux qui en ont vraiment besoin, l'argent pour les écoles et les hôpitaux n'ira pas aux terroristes, le carburant servira à la cuisine et non au lancement de missiles, et le ciment sera utilisé pour paver des routes et non pour des tunnels." Danon a ajouté : "Le 7 octobre de cette année, le Hamas a tiré plusieurs roquettes sur des zones peuplées en Israël. Cela prouve que la guerre n'est pas encore terminée. Tsahal continuera d'agir jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints."