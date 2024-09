"Mon cœur est brisé en morceaux, 101 sont toujours là-bas" : Gal Gadot publie un post sur les otages israéliens assassinés

L'actrice israélienne Gal Gadot a réagi dimanche à la terrible nouvelle de la découverte des corps de six otages assassinés par le Hamas durant leur captivité. Sur son compte Instagram, elle a écrit : "Ils ont enduré près de 11 mois de captivité, pour finalement être tués par le Hamas. Ces personnes étaient devenues une part indissociable de nos cœurs. Des familles qui ont attendu si longtemps un dénouement différent voient aujourd'hui leurs espoirs brisés. Il reste encore 101 otages là-bas."

Plus tôt dans la journée, le porte-parole de l'armée israélienne avait annoncé que les forces armées avaient retrouvé et rapatrié les corps de Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Elmog Seroussi et du sergent Uri Denino.

גל גדות מגיבה להחזרת גופות החטופים, היום

Dans un communiqué, le porte-parole de Tsahal affirme avoir "ignoré leur localisation exacte. Nous avons agi avec une extrême prudence après avoir repéré Farhan al-Kadi à proximité. Les otages ont été retrouvés à environ un kilomètre de l'endroit où Farhan a été localisé. Il est impossible de décrire ce que les otages ont enduré depuis le 7 octobre. Cette nouvelle nous bouleverse tous. Les otages ont été sauvagement assassinés par les terroristes du Hamas peu avant notre arrivée." Selon Tsahal, la mort des otages remonte à 48h à 72h avant leur localisation.