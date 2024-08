Menace iranienne : "Etat d'alerte ne doit pas être synonyme de panique", affirme Yoav Gallant

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a accueilli ce lundi dans son bureau les membres de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, sous la présidence du député Yuli Edelstein. Selon un communiqué de son cabinet, il leur a dressé un état des lieux de la situation sécuritaire, évoquant les progrès de la guerre, les efforts pour libérer les otages et la nécessité croissante de mobiliser davantage de citoyens pour servir dans l'armée israélienne.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense

"Nous traversons une période qui exige vigilance et état d'alerte," a déclaré Gallant. "Les menaces venant de Téhéran et de Beyrouth sont bien réelles, mais il est crucial de comprendre que se préparer et rester en alerte ne signifie pas céder à la peur ou à la panique. Ces derniers temps, nous nous concentrons sur le renforcement de notre défense tout en élaborant des options offensives, prêts à agir si nécessaire, où que ce soit. Notre priorité absolue reste la protection des citoyens israéliens."

Il a poursuivi : "Rappelons-nous que malgré les sept fronts sur lesquels nous combattons, notre objectif principal demeure le démantèlement du Hamas et la libération des otages. C'est la mission que nous nous sommes fixée. L'opération militaire en cours, menée avec bravoure et détermination malgré de lourdes pertes, nous a permis d'élargir considérablement notre marge de manœuvre. En tant que décideurs, nous devons à la fois rechercher des succès opérationnels et créer les conditions propices au retour des otages, conformément à nos objectifs de guerre. Cette pression militaire pourrait aboutir à un accord permettant leur libération, même si cela doit se faire par étapes."