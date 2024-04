"Nous allons faire entrer 500 camions d'aide humanitaire par jour à Gaza" (Gallant)

Lors d'un briefing mercredi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a insisté sur l'engagement d'Israël à faire la distinction entre les civils et l'organisation terroriste du Hamas dans le conflit en cours à Gaza. "Permettez-moi d'être très clair - nous ne combattons pas les civils, nous combattons l'organisation terroriste du Hamas", a déclaré Gallant, soulignant l'utilisation de la population civile comme couverture par le Hamas pour ses opérations.

Gallant a dévoilé cinq percées majeures dans la campagne humanitaire visant à répondre aux besoins de la population de Gaza, notamment l'approbation de la réquisition du port d'Ashdod pour accroître l'entrée des marchandises tout en rationalisant les contrôles de sécurité, et l'établissement d'un nouveau point de passage au nord pour fournir une route directe à l'aide.

La collaboration avec les forces armées jordaniennes facilitera la livraison de l'aide via deux routes, totalisant 150 camions, jetant les bases de futurs centres de distribution. Une cellule de coordination et de désengagement sera établie pour renforcer la coopération avec les organisations internationales et faciliter l'acheminement de l'aide. "Ces percées auront un impact significatif sur le flux de l'aide, avec l'objectif d'inonder Gaza d'assistance humanitaire", a affirmé Gallant, soulignant le plan visant à porter les livraisons à 500 camions par jour.

Reconnaissant le soutien des États-Unis, Gallant a mis l'accent sur le haut niveau de coordination entre Israël et les États-Unis, entre les administrations et les établissements de sécurité. "Nous apprécions le soutien des États-Unis depuis le début de la guerre. Je reste en contact étroit avec les trois niveaux - la Maison Blanche, le Pentagone et l'armée américaine."