Gallant présente un document du Hamas révélant "des pertes désastreuses"

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a dévoilé mercredi un document interne du Hamas qui met en lumière les difficultés croissantes auxquelles fait face l'organisation terroriste. Ce document, attribué à Rafa'a Salameh, ancien commandant de la brigade de Khan Younis du Hamas dans le sud de Gaza, était adressé au chef du Hamas Yahya Sinwar et à son frère Muhammad.

Salameh, tué en juillet lors d'une frappe aérienne israélienne, aurait dressé un bilan alarmant des pertes subies par le Hamas. Selon les extraits fournis et traduits par le ministère de la Défense israélien, il écrivait : "Nous avons perdu 90-95% de nos capacités en roquettes ; et nous avons perdu environ 60% de nos armes personnelles ; nous avons perdu au moins 65-70% de nos lanceurs et roquettes antichars."

Le document souligne également les lourdes pertes humaines subies par l'organisation : "Nous avons perdu au moins 50% de nos combattants entre ceux qui sont martyrs et blessés, et il ne nous reste plus que 25%. Les 25% restants de nos gens ont atteint une situation où la population ne les tolère plus, brisés sur le plan mental ou physique."

Yoav Gallant a commenté ce document lors de sa présentation : "Il montre une réelle difficulté qui affecte le Hamas et ses commandants les plus hauts gradés." Le ministre a ajouté que Salameh "crie à l'aide aux frères Sinwar, mais bien sûr ils ne peuvent pas le sauver."

Cette révélation intervient dans un contexte de tensions persistantes. Yahya Sinwar, considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre 2023, a récemment été nommé à la tête du Hamas suite à l'assassinat du précédent leader, Ismail Haniyeh, le 31 juillet. Gallant a conclu en affirmant la détermination d'Israël à poursuivre ses efforts contre le Hamas : "Nous continuons l'effort qui a commencé en octobre et qui se poursuit étape par étape... et atteint tous les hauts responsables du Hamas. Il a écrit cela aux frères Sinwar, nous les atteindrons aussi."