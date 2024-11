Gaye Shabtay, 39 ans, a succombé à ses blessures après avoir été gravement touché il y a deux semaines au Liban

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin la mort du sergent-chef réserviste, Gaye Shabtay, 39 ans, originaire de Jérusalem, soldat du bataillon 8207 de la brigade 'Alon' (228). Il a succombé à ses blessures après avoir été gravement touché le 26 octobre au Liban.

Shabtay laisse derrière lui une épouse et trois filles. Il était professeur d'anglais à la yeshiva-lycée Horev de Jérusalem, qui a perdu six de ses anciens élèves depuis le début de la guerre dans les combats à Gaza et au Liban (Netanel Hershkovitz, Aviram Hariv, Alon Saprai, Hillel Ovadia, Eliav Abitbol, Gilad Almaliach et Avi Goldberg). Ses amis ont témoigné qu'il était "une personne particulièrement rayonnante et bienveillante, un professeur professionnel et dévoué".

Le Grand Rabbinat lui a rendu hommage : "Gaye a été affecté au bataillon comme coordinateur rabbinique après avoir demandé à servir dans la réserve du rabbinat militaire dans une unité combattante. Il a accompli son travail avec fidélité et a pris de grandes responsabilités dans tous les domaines du rabbinat militaire au sein du bataillon. Il a accompli toutes ses missions avec sincérité et foi. Guy travaillait dans l'éducation et enseignait à la yeshiva Horev de Jérusalem. Il avait choisi d'être professeur de matière générale afin de pouvoir consacrer ses matinées à l'étude de la Torah à l'Institut Meir. Tel était-il - un homme de Torah et d'éducation."

IDF Spokesperson

Dans le grave incident où le Sergent-chef Shabtay a été mortellement blessé, son proche ami le capitaine de réserve Rabbi Avraham Yossef Goldberg est également tombé, ainsi que quatre autres combattants : le sergent-chef de réserve Gilad Elmaliach, 30 ans, de Jérusalem ; le capitaine de réserve Amit Hayat, 29 ans, de Haïfa ; le commandant de réserve Eliav Amram Abitbol, 36 ans, d'Eitan ; et le sergent-chef de réserve Shaul Moyal, 47 ans, de Karnei Shomron.