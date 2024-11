Gaza: Antony Blinken déplore le rejet par le Hamas d'un cessez-le-feu temporaire

Dans un contexte de tensions croissantes, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exprimé sa déception face au nouveau refus du Hamas d'accepter une pause temporaire dans les combats à Gaza. Cette position a été communiquée lors d'un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty.

Le mouvement terroriste palestinien a effectivement écarté une proposition de trêve limitée, élaborée conjointement par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Un responsable du Hamas a justifié ce refus en soulignant que "la proposition ne comprenait pas un cessez-le-feu permanent".

Dans sa conversation avec son homologue égyptien, Blinken a particulièrement insisté sur le fait que "le Hamas avait une fois de plus refusé de libérer ne serait-ce qu'un nombre limité d'otages afin d'obtenir un cessez-le-feu et des secours pour la population de Gaza".

La situation humanitaire préoccupe particulièrement Washington. Lors d'un échange distinct avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, le chef de la diplomatie américaine "a passé en revue les mesures prises par Israël à ce jour et a exhorté à de nouvelles actions pour augmenter considérablement et maintenir l'aide humanitaire - y compris la nourriture, les médicaments et d'autres fournitures essentielles - aux civils à travers toute la bande de Gaza".

Face à l'urgence de la situation, l'administration Biden durcit le ton. Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont notamment signifié à Israël que l'envoi de certains équipements militaires pourrait être suspendu si des avancées significatives concernant l'acheminement de l'aide humanitaire n'étaient pas constatées "d'ici à la semaine prochaine".

En parallèle, Washington poursuit ses efforts diplomatiques pour établir une feuille de route post-conflit, qui permettrait à Israël de déclarer la fin des hostilités, même sans accord négocié avec le Hamas.