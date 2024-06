Gaza : deux bataillons du Hamas se préservent pour l’après-guerre et ne participent pas aux combats contre Israël

Des sources palestiniennes ont rapporté que deux bataillons du Hamas ne participent pas aux combats contre l’armée israélienne dans la bande de Gaza, afin de se préserver pour restaurer les capacités militaires du groupe terroriste et reprendre le contrôle du territoire palestinien à l’issue de la guerre, a rapporté Kan mardi.

Ces deux bataillons, qui se trouvent à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza et à Khan Younès, dans le sud, ont reçu pour instruction d’éviter autant que possible de participer aux combats, afin de conserver leurs capacités et constituer une force de réserve pour reprendre le contrôle du territoire. Le bataillon de Khan Younès avait migré vers Rafah lors de l’offensive israélienne dans la ville afin de ne pas subir de pertes. Ses membres s’étaient intégrés à la population civile qui fuyaient les combats. À la fin des opérations militaires israéliennes à Khan Younès et le début de celles à Rafah, ils sont retournés dans leur ville de base.

IDF Spokesperson

Un document compilé par la Division de Gaza montrant que Tsahal et les services de renseignement étaient au courant du projet du Hamas d'attaquer Israël a été distribué moins de trois semaines avant le massacre du 7 octobre. Le document, distribué le 19 septembre 2023, décrit en détail une série d'entraînements effectués par les unités d'élite du Hamas au cours desquels elles s’exerçaient à kidnapper des soldats et des civils et mener des raids contre des base militaires israéliennes et des kibboutzim.