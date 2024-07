Gaza recouverte de plus de 40 millions de tonnes de débris: "Il faudra au moins 15 ans pour les évacuer"

Selon un rapport publié aujourd'hui (lundi) dans le quotidien britannique The Guardian, l'ONU estime que plus de 40 millions de tonnes de débris jonchent désormais la bande de Gaza. L'organisation internationale prévoit qu'il faudra 15 ans pour déblayer Gaza, pour un coût estimé entre 500 et 600 millions de dollars.

D'après une évaluation publiée le mois dernier par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 137 297 bâtiments ont été endommagés dans le territoire palestinien depuis le 27 octobre et le lancement de l'opération de Tsahal. Parmi eux, un peu plus d'un quart ont été entièrement détruits, environ un dixième gravement endommagés, et un tiers modérément touchés.

L'estimation indique également qu'il sera nécessaire de construire d'immenses sites d'enfouissement s'étendant sur 250 à 5 000 dunams (25 à 500 hectares) pour éliminer les décombres.

IDF

En mai, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a déclaré que la reconstruction des maisons détruites à Gaza pendant la guerre pourrait s'étendre jusqu'en 2040 dans le scénario le plus optimiste, avec un coût total de reconstruction pour l'ensemble de la bande de Gaza pouvant atteindre 40 milliards de dollars.

"Les dégâts aux infrastructures sont ahurissants... À Khan Younès, il n'y a pas un seul bâtiment qui n'ait pas été touché", a déclaré la semaine dernière au Guardian un responsable de l'ONU basé à Gaza. Le rapport souligne que les écoles, les établissements de santé, les routes, les égouts et toutes les autres infrastructures critiques ont subi des dommages considérables. De plus, le PNUD a indiqué que le coût potentiel de la reconstruction de Gaza est maintenant le double des estimations faites par l'ONU et les autorités palestiniennes en janvier, et qu'il continue d'augmenter chaque jour en raison des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza.