Gaza : Israel Katz promet un contrôle sécuritaire total "comme en Judée-Samarie"

Dans une volte-face notable, le ministre de la Défense Yisrael Katz a contredit ses propres déclarations sur l'avenir de Gaza. Alors qu'il affirmait la veille devant un haut responsable américain que "nous ne voulons pas qu'Israël contrôle Gaza" et qu'"Israël ne veut ni contrôle militaire ni administration civile sur les habitants", il a radicalement changé de ton sur son compte X. "En réponse aux diverses publications - ma position concernant Gaza est claire", a-t-il écrit.

"Après avoir vaincu la force militaire et gouvernementale du Hamas à Gaza, Israël contrôlera Gaza sur le plan sécuritaire avec une totale liberté d'action, exactement comme en Judée-Samarie. Nous ne permettrons aucune organisation terroriste contre les localités israéliennes et les citoyens d'Israël depuis Gaza. Nous ne permettrons pas un retour à la situation d'avant le 7 octobre."

Concernant l'Autorité palestinienne, le ministre a souligné qu'"Israël protège l'Autorité contre l'Iran et le Hamas. Il faut la faire basculer du côté modéré", suggérant qu'Israël souhaite maintenir l'Autorité palestinienne malgré les déclarations contradictoires de certains politiciens.

Ces déclarations interviennent alors que les négociations sur les otages s'intensifient. Un signe de cette évolution : la 98e division quittera le Liban pour Gaza, une décision de Tsahal qui pourrait constituer un levier de pression supplémentaire sur les négociations en cours.

L'une des principales exigences du Hamas reste la fin de la guerre et le retrait complet de Tsahal de la bande de Gaza. Selon des sources étrangères, les discussions précédentes évoquaient une "réforme" de l'Autorité palestinienne, incluant une coopération avec des pays arabes et européens, avec l'objectif d'accorder un "mandat de stabilisation" d'un an à l'Autorité réformée.