Gaza : La propagation des maladies infectieuses menace aussi les otages et les soldats israéliens

La situation sanitaire dans la bande de Gaza s'aggrave de jour en jour, mettant en danger la vie des 108 otages israéliens toujours retenus par le Hamas. Selon des rapports récents d'organisations de santé, des épidémies violentes de maladies bactériennes, virales et parasitaires se propagent rapidement, conséquence directe des conditions d'hygiène déplorables dans les zones de combat.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte des chiffres alarmants : outre l'épidémie de poliomyélite qui a déjà paralysé une jeune Palestinienne, on dénombre des dizaines de milliers de cas d'hépatite, un demi-million de cas de diarrhée et près d'un million de cas de pneumonie parmi les résidents de Gaza. De plus, environ 12 000 personnes ont contracté la varicelle, plus de 100 000 souffrent de gale et de poux, et des dizaines de milliers de cas d'infections cutanées ont été signalés.

Les examens médicaux des otages libérés ont révélé la présence de bactéries fécales chez 19 enfants et sept femmes, ainsi que des poux et des infections cutanées dues à des piqûres d'insectes. Tous les otages souffraient également de malnutrition sévère, affaiblissant leur système immunitaire et augmentant leur vulnérabilité aux infections, précise le Jerusalem Post qui dresse le bilan de la situation.

Le Professeur Hagai Levin, responsable de la division santé du Forum des Familles d'Otages et président de l'Association Israélienne des Médecins de Santé Publique, tire la sonnette d'alarme : "Nous mettons en garde contre la situation sanitaire catastrophique à Gaza qui met en danger non seulement les otages, mais aussi nos soldats. Les otages sont dans des conditions d'hygiène déplorables, souffrent de malnutrition sévère, manquent d'eau propre et d'air sain, et leur état de santé est inconnu. Certains otages sont âgés et souffrent de maladies chroniques qui augmentent leur risque face à la moindre infection."