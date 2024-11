Gaza : Le Hamas diffuse une vidéo montrant la mort présumée d'une otage israélienne

Le Hamas a diffusé samedi soir une vidéo prétendant montrer une otage israélienne qui serait décédée en captivité à Gaza. Tsahal a indiqué examiner ces images, précisant "ne pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer ces informations à ce stade". "Les représentants de Tsahal sont en contact avec la famille et la tiennent informée de toutes les informations dont nous disposons. Le Hamas continue d'exercer une terreur psychologique et d'agir avec cruauté", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué, appelant à "éviter la diffusion de rumeurs et de publications qui affectent les familles des otages".

Le Forum des familles des otages a réagi à cette publication : "Nous avons déjà vu les lourdes conséquences des rumeurs par le passé. La douleur des familles est insupportable. Nous demandons instamment d'éviter tout contact, direct ou indirect, avec les familles". Le Forum a rappelé que "414 jours se sont écoulés depuis leur captivité dans les tunnels de la mort du Hamas. 27 otages ont déjà été assassinés pendant leur détention".

Gil Dickman, cousin de Carmel Gat assassinée en captivité, a témoigné sur X : "En tant que personne concernée : recevoir une rumeur avec le nom d'un membre de votre famille parmi la liste des personnes assassinées, sans savoir ce qui est vrai et quand vous connaîtrez la vérité, c'est le pire qui soit".

Dans une démarche similaire, le Jihad islamique a récemment diffusé deux vidéos de l'otage Sacha Tropenov, captif depuis 414 jours. La dernière vidéo est apparue vendredi dernier, montrant Tropenov, qui vient d'avoir 29 ans, s'exprimant pendant plus de trois minutes. Sa famille n'a pas encore confirmé l'authenticité de la vidéo ni des propos tenus. Les experts estiment que ces déclarations ont probablement été dictées par ses ravisseurs dans le cadre de leur guerre psychologique.