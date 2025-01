Gaza : le Jihad islamique prétend qu'un otage israélien a tenté de mettre fin à ses jours

Un otage israélien détenu par le Jihad islamique palestinien à Gaza a tenté de mettre fin à ses jours, a affirmé le porte-parole de la branche armée du groupe terroriste, Abou Hamza, dans une vidéo publiée jeudi sur Telegram. Une équipe médicale de l'organisation serait intervenue l'empêchant ainsi de mourir, a prétendu le porte-parole des Brigades Al Quds, sans donner plus de détails sur l'identité ou l'état actuel de l'otage.

L'otage aurait tenté de mettre fin à ses jours il y a trois jours en raison de son état psychologique, a ajouté le porte-parole sans fournir plus de précisions. Ce dernier en a profité pour accuser le gouvernement israélien et son Premier ministre, Benjamin Netanyahou, de poser de nouvelles conditions qui ont conduit à "l'échec et au retard" des négociations pour la libération des otages.

AFP

L'homme était sur la liste des otages devant être libéré selon les conditions de la première étape d'un éventuel accord avec Israël, a-t-il affirmé. La branche armée du Jihad islamique a pris la décision de renforcer les mesures de sécurité pour les otages, a ajouté Abou Hamza.

En juillet, la branche armée du Jihad islamique avait déjà affirmé que plusieurs otages israéliens avaient tenté de se suicider après que le groupe terroriste a commencé à les traiter de la même manière, selon elle, qu'Israël traitait les prisonniers palestiniens.