Gaza: seule une cinquantaine d'otages serait encore en vie

Alors qu'une opération militaire israélienne a permis de libérer quatre otages détenus par le Hamas à Gaza début juin, de nombreux autres ont été annoncés morts ces derniers mois, affirme dans un long papier le Washington Post. Contrairement à ce qui est clamé par Benjamin Netanyahou, leur retour en toute sécurité pourrait être en contradiction avec l'objectif de guerre d'Israël de détruire le Hamas. Gili Roman, dont la sœur Yarden Roman Gat a été libérée en novembre dernier, confie : "Ce qui se passe maintenant, c'est que les familles ont le sentiment inverse. Il s'agit de savoir qui recevra un appel téléphonique disant que le corps de votre proche a été retrouvé ou qu'il a été déclaré mort."

Sur les quelque 250 otages capturés lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, 116 sont toujours détenus, dont beaucoup sont présumés morts. Les médiateurs des pourparlers sur les otages et un responsable américain familier des derniers renseignements américains ont déclaré que le nombre d'otages encore en vie pourrait n'être que de 50.

"Je pense que nous devrions être extrêmement inquiets", a déclaré Hagai Levine, chef de l'équipe médicale du Forum des familles d'otages et de disparus. "Il semble que chaque semaine, de plus en plus d'otages meurent, sont en danger ou tombent très malades." Izhar Lifshitz, dont le père de 84 ans, Oded Lifshitz, est retenu en otage à Gaza, témoigne : "Nous nous accrochons à l'espoir qu'il soit peut-être en vie. Mais au fond de nous, nous savons que les personnes âgées, blessées, capturées il y a plus de huit mois, ont besoin de médicaments et d'un traitement qu'ils ne reçoivent pas là-bas."