Gaza : seulement la moitié des terroristes du Hamas ont été éliminés depuis le 7 octobre

Le Hamas ne compte plus que 9 000 à 12 000 terroristes dans la bande de Gaza, alors qu'il en avait 20 000 à 25 000 avant le 7 octobre, a rapporté l’agence de presse Reuters jeudi. Un porte-parole de l’armée israélienne pour les médias étrangers a déclaré à l'agence qu'"Israël ne peut pas éliminer tous les terroristes du Hamas ou détruire tous ses tunnels, ce n'est pas un objectif réaliste".

IDF Spokesperson

"Détruire le Hamas en tant qu'autorité dirigeante est un objectif militaire réalisable mais il n'y a pas de solution rapide après que le Hamas a passé 17 ans à développer ses capacités", a ajouté le porte-parole.

Selon Reuters, entre 7 000 et 8 000 terroristes sont retranchés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où l’armée israélienne mène actuellement des opérations ciblées pour tenter de démanteler les bastions terroristes de la région. Une source américaine a déclaré que le Hamas avait entamé une guérilla dans laquelle les terroristes sortent pour une courte période, attaquent et s'enfuient immédiatement pour éviter une bataille prolongée avec Tsahal, dont les forces sont supérieures, et se préparent à l'attaque suivante.

IDF Spokesperson

Des responsables américains ont également estimé que le Hamas pourrait continuer à survivre pendant de nombreux mois, grâce aux armes introduites clandestinement dans la bande de Gaza par des tunnels situés sous la frontière égyptienne et l'utilisation d'engins israéliens qui n'ont pas explosé.