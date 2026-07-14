Gaza : Tsahal élimine le chef de la sécurité militaire du Hamas et trois autres terroristes à Jabaliya

Tsahal a annoncé mardi avoir éliminé Mohammed Marwan Mohammed Salem, chef de la sécurité militaire du bataillon central de Jabaliya du Hamas, lors d'une frappe menée dans le nord de la bande de Gaza.

Selon le communiqué de l'armée israélienne, trois autres terroristes appartenant à la branche armée du Hamas ont été tués au cours de la même opération. Parmi eux figure Abd al-Malek Abu al-Jabin, membre de la force Nukhba du bataillon central de Jabaliya et responsable du département des enquêtes au sein de la police du Hamas.

Tsahal affirme avoir également éliminé Yaman Mohammed Jibril Ubaid, membre du bataillon central de Jabaliya, ainsi que Ghassan Akram Salama Dakas, terroriste du bataillon occidental de Jabaliya et membre de la police du Hamas.

L'armée israélienne précise que les quatre hommes s'étaient réunis à plusieurs reprises au cours des derniers mois afin de préparer et de mener des attaques terroristes. Ils ont été ciblés dans le but d'écarter une menace jugée immédiate, selon le communiqué.

Avant la frappe, Tsahal affirme avoir pris plusieurs mesures destinées à réduire les risques pour les civils, notamment l'utilisation de munitions de précision et la surveillance aérienne de la zone.

Les forces israéliennes placées sous le commandement de la région Sud restent déployées dans le secteur conformément à l'accord de cessez-le-feu, a ajouté l'armée. Tsahal assure qu'elles continueront d'intervenir contre toute menace immédiate.