Gaza : Tsahal élimine le terroriste qui commandait le massacre à Nahal Oz le 7 octobre

L'armée israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont annoncé dans un communiqué conjoint avoir éliminé le terroriste qui commandait le massacre du kibboutz Nahal Oz le 7 octobre 2023. D'autres commandants supérieurs du bataillon Shati du Hamas ont également été éliminés ont-ils précisé.

"Dans le cadre d'activités conjointes de Tsahal et du Shin Bet, des avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué et éliminé au cours de la semaine un certain nombre de terroristes de haut rang du bataillon Shati de l'organisation terroriste Hamas", a indiqué le communiqué. Le terroriste Majdi Akilan, qui était commandant adjoint du bataillon Shati et était l'un des commandants du massacre du kibboutz Nahal Oz le 7 octobre, a été éliminé lors de la frappe. Il a également mené des actions terroristes contre les forces de Tsahal manœuvrant dans le nord et le centre de la bande de Gaza.

Haim Goldberg/FLASH90

De plus, le terroriste Mamdouh Mahana, qui était un haut responsable de la formation des tunnels dans la division Gaza du Hamas, a lui aussi été éliminé. Il avait également pris part à l'attaque du kibboutz Nahal Oz le 7 octobre. Dans le cadre de ses fonctions, il a dirigé la planification et la construction des tunnels du Hamas ainsi que la formation des agents clandestins. Le terroriste Ahmed Suidan, commandant de compagnie du bataillon Shati, impliqué dans l'enlèvement de civils israéliens et leur transfert vers la bande de Gaza le 7 octobre, a également été éliminé.

Les hauts responsables du bataillon Shati et de la brigade Gaza de l'organisation terroriste Hamas ont été impliqués dans des actes terroristes contre les citoyens de l'État d'Israël et les forces de Tsahal. "Le Shin Bet et Tsahal continueront à s’en prendre à quiconque promeut et s’engage dans le terrorisme contre les citoyens de l’État d’Israël", a conclu le communiqué.