Gaza : Tsahal élimine le terroriste responsable de la mort de 16 Israéliens à Beer Sheva en 2004

Le Shin Bet et Tsahal ont annoncé l’élimination de Bassem al-Hashim A’-Fattah Himouni, un cadre du Hamas responsable des attentats à la bombe contre deux autobus à Beer Sheva en août 2004, qui avaient coûté la vie à 16 civils israéliens et fait une centaine de blessés.

Selon le communiqué conjoint, Himouni a été tué la semaine dernière lors d’une frappe menée dans la bande de Gaza. Originaire d’Hébron, il était actif au sein du Hamas depuis 2004 et appartenait à une cellule militaire impliquée dans plusieurs attaques meurtrières en Israël.

Les autorités israéliennes indiquent qu’il avait recruté et envoyé les auteurs des attentats-suicides contre deux bus à Beer Sheva, une attaque particulièrement sanglante qui avait profondément marqué l’opinion publique. Arrêté en octobre 2004 lors d’une opération conjointe du Shin Bet et de l’armée, il avait été condamné à une peine de prison. En 2011, il avait été libéré dans le cadre de l’accord d’échange du soldat Gilad Shalit et expulsé vers la bande de Gaza.

D’après Tsahal, après sa libération, le terroriste avait repris ses activités, recrutant de nouveaux auteurs d’attentats et dirigeant des opérations terroristes. Depuis le début de la guerre actuelle, il aurait été impliqué dans la fabrication et la pose d’engins explosifs destinés à viser les forces israéliennes.

L’armée et le service de sécurité intérieure estiment que son élimination constitue une forme de "clôture morale" pour les victimes des attentats de 2004. Ils affirment qu’ils continueront d’agir contre tout terroriste impliqué dans la planification ou l’exécution d’attaques contre les soldats israéliens et les citoyens de l’État d’Israël.