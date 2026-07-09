Gaza : Tsahal élimine un cadre du Jihad islamique et un sniper du Hamas

Tsahal a annoncé avoir éliminé deux terroristes dans des frappes distinctes menées mercredi dans la bande de Gaza, alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations contre les membres d’organisations terroristes représentant une menace pour ses forces.

https://x.com/i/web/status/2075227098046730492 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans le sud du territoire, une frappe israélienne a visé Rashid al-Qadhi, un commandant de la division de production d’armes du Jihad islamique palestinien. Selon l’armée, il jouait "un rôle central" dans les processus de fabrication et d’approvisionnement en armements destinés à la branche militaire de l’organisation terroriste.

Dans une autre frappe, menée cette fois dans le nord de la bande de Gaza, Tsahal affirme avoir tué Abdullah Baha al-Din Razak al-Souti, un sniper du Hamas.

L’armée israélienne indique que les activités des deux hommes représentaient une menace pour ses soldats, justifiant leur ciblage. Ces derniers mois, Tsahal a intensifié les frappes contre des membres du Hamas, du Jihad islamique palestinien et d’autres groupes armés à Gaza, affirmant agir pour écarter des menaces immédiates contre ses troupes opérant dans le territoire palestinien.