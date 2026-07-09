Gaza : Tsahal élimine un terroriste impliqué dans les enlèvements du 7 octobre

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé l’élimination de Waheed Abu Salam, un terroriste qui avait pris part à l’infiltration en territoire israélien lors du massacre du 7 octobre et à l’enlèvement de civils vers la bande de Gaza.

Selon un communiqué conjoint de l’armée israélienne et du service de sécurité intérieure, Abu Salam a été éliminé mardi lors d’une frappe menée dans le sud de la bande de Gaza. Il avait auparavant occupé le poste de commandant de la compagnie ouest de Khan Younès.

Les autorités israéliennes affirment que, le 7 octobre, Waheed Abu Salam avait pénétré sur le territoire israélien et participé à l’enlèvement de civils israéliens vers Gaza. Il était également impliqué dans leur détention dans le sud du territoire palestinien.

Ces dernières semaines, selon Tsahal et le Shin Bet, il poursuivait ses activités terroristes et travaillait à la préparation de nouvelles attaques. Il aurait notamment tenté de remettre en état des armes destinées à frapper les forces israéliennes opérant dans la zone.

L’armée israélienne affirme qu’Abu Salam représentait une menace immédiate pour ses troupes et qu’il a été éliminé dans une frappe aérienne de précision.

Tsahal indique que ses forces, placées sous le commandement du Commandement sud, restent déployées dans le secteur conformément à l’accord en vigueur, et continueront d’agir afin d’écarter toute menace immédiate contre les soldats israéliens.