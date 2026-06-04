Gaza : Tsahal et le Shin Bet éliminent plusieurs hauts responsables du dispositif de sécurité du Hamas

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir mené dans la nuit de jeudi une frappe ciblée dans le nord de la bande de Gaza ayant permis l’élimination de plusieurs hauts responsables du dispositif de sécurité générale du Hamas. Selon les autorités israéliennes, cette structure clandestine joue un rôle central dans la protection des dirigeants de l’organisation terroriste, la coordination de leurs déplacements et de leurs réunions, ainsi que dans la collecte et l’analyse de renseignements destinés à soutenir les activités du Hamas contre Israël.

Parmi les terroristes éliminés figure Hassan Rabah Hassan Labad, présenté comme le numéro deux de ce dispositif et l’un des principaux responsables de l’élaboration des directives et de la prise de décision au sein de l’organisation. Trois autres hauts cadres ont également été tués lors de l’opération : Asim Amin Shalash Shubair, Abdullah Ata Younes Abu Kaloub et Muhammad Naaman Zaki Abu Mark, tous décrits comme des acteurs clés du mécanisme décisionnel du service de sécurité du Hamas.

Selon le communiqué conjoint de Tsahal et du Shin Bet, ces responsables participaient récemment à des efforts visant à reconstituer les capacités du Hamas et à soutenir sa direction dans la préparation d’activités terroristes contre l’État d’Israël et les forces israéliennes. Leur élimination aurait été décidée afin de neutraliser une menace immédiate.

L’armée israélienne affirme avoir pris plusieurs mesures pour limiter les risques pour les civils avant la frappe, notamment en recourant à des munitions de précision et à une surveillance aérienne. Tsahal a par ailleurs indiqué que ses forces restent déployées dans le secteur sous le commandement du front Sud, conformément aux dispositions du cessez-le-feu en vigueur, et qu’elles continueront à intervenir contre toute menace immédiate.