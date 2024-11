Gaza : Tsahal élimine un haut responsable du Hamas qui opérait depuis une école

L'armée israélienne a annoncé mercredi matin avoir éliminé Mumin Al-Jabari, un haut responsable de l'unité des tireurs d'élite de la Brigade de Gaza-Ville du Hamas. L'opération s'est déroulée dans une salle de l'ancienne école Al-Tabaeen, désormais utilisée comme base opérationnelle par l'organisation terroriste. Selon le porte-parole de Tsahal, la frappe a été menée par l'armée de l'air israélienne sur la base de renseignements fournis par l'armée et le Shin Beth (services de sécurité intérieure). "Al-Jabari dirigeait et menait des attaques terroristes contre les troupes de Tsahal dans la bande de Gaza et stockait une grande quantité d'armes dans la pièce où il opérait", précise le communiqué.

En août dernier, l'armée israélienne avait déjà frappé ce même bâtiment, utilisé comme abri actif, éliminant plus de 30 terroristes du Hamas et du Jihad islamique.

"Il s'agit d'un nouvel exemple de l'exploitation systématique par le Jihad islamique des infrastructures civiles et de la population civile comme bouclier humain pour ses activités terroristes", souligne l'armée israélienne, qui affirme avoir pris "de nombreuses mesures pour minimiser le risque de blesser des civils, notamment l'utilisation de munitions de précision, la surveillance aérienne et le renseignement supplémentaire."

Au cours du week-end, les forces israéliennes ont également éliminé Ahmad Abd el-Halim Abu Hussein, responsable des tirs de roquettes du bataillon Jabaliya-Ouest du Hamas. "Abu Hussein était responsable de nombreuses attaques à la roquette et au mortier contre les citoyens israéliens et les soldats de Tsahal opérant dans la bande de Gaza", indique l'armée. Parmi les autres terroristes éliminés figure Muhammad Abd al-Rahman Muhammad Zakout, qui avait participé aux massacres du 7 octobre en territoire israélien.