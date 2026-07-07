L’armée israélienne et le Shin Bet ont annoncé l’élimination de deux cadres du Hamas lors de récentes frappes menées dans la bande de Gaza, alors que Tsahal intensifie depuis plusieurs mois ses opérations contre les terroristes représentant, selon elle, une menace directe pour ses forces sur le terrain.

Selon le communiqué israélien, Ahmad Yahya Ibrahim Batsh, commandant d’une cellule de la force "Nukhba" du Hamas, a été tué dimanche dans une frappe menée dans le nord de la bande de Gaza. L’armée affirme qu’il œuvrait récemment à la préparation d’attaques contre les soldats israéliens opérant dans le territoire palestinien.

Dans une autre frappe, menée lundi dans le sud de Gaza, Tsahal dit avoir éliminé Hamouda Abu Daqa, commandant au sein de la division du renseignement de l’organisation terroriste. D’après l’armée, il participait à la collecte de renseignements sur les troupes israéliennes afin de préparer des attaques, ce qui faisait de lui une menace immédiate.

Cette annonce intervient après celle de l’élimination, la veille au soir, de Fadi Daghmash, un responsable de la division de l’entraînement du Hamas, également accusé par Tsahal de préparer des attaques contre les forces israéliennes.