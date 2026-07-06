Tsahal annonce avoir éliminé un commandant chargé de l'entraînement du Hamas dans le nord de Gaza

Tsahal a annoncé avoir éliminé Fadi Falah Ashour Daghmash, commandant du département de l'entraînement de la branche armée du Hamas, lors d'une frappe aérienne menée dans la nuit de lundi à mardi dans le nord de la bande de Gaza.

Selon l'armée israélienne, Daghmash dirigeait plusieurs programmes de formation au sein du Hamas, avec une responsabilité particulière dans l'entraînement des forces d'élite Nukhba durant les années ayant précédé l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

L'armée affirme également qu'il faisait partie des responsables ayant dirigé des opérations de combat contre les soldats israéliens dans la bande de Gaza.

Tsahal indique que, ces derniers mois, le commandant du Hamas s'employait à préparer de nouvelles attaques et à reconstituer les capacités opérationnelles de l'organisation terroriste.

« Le terroriste représentait une menace pour les forces de Tsahal opérant dans la bande de Gaza et a été éliminé lors d'une frappe aérienne ciblée », précise le communiqué militaire.

L'armée israélienne affirme avoir pris des mesures pour limiter les risques pour les civils avant l'attaque, notamment par l'utilisation de munitions de précision et de moyens de surveillance aérienne.

Enfin, Tsahal souligne que ses forces restent déployées dans la zone, conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu, et poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace immédiate.