Gaza : Tsahal dévoile les archives filmées des tortures du Hamas

Tsahal a découvert des vidéos documentant des interrogatoires et tortures de civils palestiniens à Gaza par le Hamas, rapporte le Daily Mail. Les images montrent des prisonniers enchaînés au sol et au plafond, la tête recouverte de sacs. Dans l'une des vidéos, on peut voir un homme hurler de douleur. Ces milliers d'heures d'enregistrements, captées par des caméras de surveillance entre 2018 et 2020, ont été découvertes dans des ordinateurs saisis lors d'un raid de Tsahal sur une base du Hamas dans le camp de réfugiés de Jabaliya en mars dernier.

Hamza Al-Hawidi, 27 ans, comptable ayant fui Gaza, a témoigné avoir été arrêté après avoir participé à une manifestation contre le pouvoir à Gaza. "Ils vous torturent jusqu'à ce que vous craquiez et disiez ce qu'ils veulent entendre. J'entendais les manifestants crier dans la pièce d'à côté", a-t-il déclaré au Mail on Sunday.

"Le Hamas contrôle tout", poursuit-il. "Un homme a été détenu pendant trois ans et torturé trois fois par semaine. Ils lui ont introduit des objets dans le corps. Un autre a reçu des décharges électriques pendant deux ans, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il était innocent. La première chose qu'il a faite ensuite a été de tirer sur l'officier du Hamas qui l'avait dénoncé - son oncle."

Un officier israélien de réserve a déclaré au journal britannique que le leader du Hamas éliminé, Yahya Sinwar, était "obsédé par la recherche de collaborateurs, et détenait des milliers de personnes contre leur gré. Certains détenus recevaient des décharges électriques, d'autres étaient enchaînés à des voitures jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils n'autorisaient même pas les familles à procéder à un enterrement digne, et laissaient sur les corps une marque indiquant qu'ils étaient des collaborateurs."

"Vous n'aurez jamais d'avocat et votre famille n'aura aucune idée de ce qui vous est arrivé", ajoute Al-Hawidi. "Il y a de plus en plus de haine envers le Hamas, surtout après la guerre, mais comme le Hamas contrôle les médias et que les gens ont peur, on n'en entend pas parler."