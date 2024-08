Gaza : Moran Stella Yanai, ex-otage israélienne, raconte que son père a reçu une demande de rançon

Moran Stella Yanai, ancienne otage libérée le 29 novembre dernier, a révélé dans une interview accordée dimanche à N12 les détails choquants de sa captivité aux mains du Hamas. Son témoignage met en lumière les tactiques psychologiques et financières employées par les terroristes. Yanai raconte que ses ravisseurs ont exigé une rançon à son père, menaçant de la tuer en cas de refus. "Un jour, j'ai entendu 'abuha abuha' (son père, son père en arabe) à plusieurs reprises", se souvient-elle. Un terroriste l'a ensuite interrogée sur les ressources financières de son père, demandant : "Combien d'argent donnerait-il en échange de toi ?"

Yanai souligne que l'expérience a été traumatisante non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Elle évoque la détresse de son père recevant des messages de rançon : "Il est entré en état de choc. Il a reçu une photo de sa fille et on lui a dit que s'il ne payait pas dans l'heure, ils commenceraient à nous tuer un par un."

Yanai révèle également que ses ravisseurs ont tenté de la convertir à l'Islam. "Presque quotidiennement, l'un d'eux entrait dans la pièce en disant : 'Ce serait mieux pour toi d'être une femme musulmane'", raconte-t-elle. On lui a même apporté un voile pour lui montrer "ce que signifie être une femme musulmane".

Les terroristes lui lisaient des versets du Coran, exigeant qu'elle loue Dieu, et lui promettaient une libération plus rapide si elle se convertissait. "En tant que femme, ma plus grande peur était d'être vendue. Que quelqu'un me marie de force et que je doive me convertir à l'Islam", confie-t-elle.