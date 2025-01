Gaza : une étude américano-britannique affirme que le bilan humain est largement sous-estimé

Une nouvelle étude publiée dans The Lancet fait état d'un bilan humain largement supérieur aux chiffres officiels dans la bande de Gaza.

L'étude, menée conjointement par l'Université de Yale et la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), avance le chiffre de 64 260 décès dus à des traumatismes depuis le début du conflit jusqu'à mi-2024, soit 41% de plus que les 46 000 victimes recensées par le ministère de la Santé du Hamas. Selon cette analyse, 59,1% des victimes seraient des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Les chercheurs attribuent cet écart à plusieurs facteurs : la détérioration des capacités d'enregistrement des autorités sanitaires pendant le conflit, les perturbations des communications, et les corps restés ensevelis sous les décombres.

À l'opposé, une étude du Henry Jackson Society (HJS), publiée au cours des trois derniers mois, remet en question la fiabilité des bilans officiels. Le centre de recherche britannique pointe notamment l'absence de distinction entre civils et combattants, l'inclusion possible de décès naturels antérieurs au conflit, et une potentielle surreprésentation des femmes et enfants dans les décomptes.