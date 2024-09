Gaza : une nouvelle proposition saluée par les familles prévoit la libération des 101 otages au même moment

Après qu'a circulé, par l'intermédiaire de l'envoyé de Netanyahou pour les négociations Gal Hirsch, le nouveau plan de cessez-le-feu présenté par Israël, le forum des familles a dit son espoir: "Nous saluons le nouveau plan de Netanyahu : un accord en une seule fois et la fin des combats. Un accord unique incluant les 101 otages est le souhait de tous les citoyens israéliens en général et des familles des otages en particulier. La proposition renforce la sécurité en Israël et permet d'atteindre un règlement régional global. Le plan a été présenté à Washington devant des dirigeants de pays arabes et a reçu une réponse positive".

Yonatan Sindel/Flash90

Le plan comprend la libération de tous les otages en une seule phase, et permet au chef du Hamas Yahya Sinwar et à quiconque le souhaite de quitter la bande de Gaza. Il inclut la libération de prisonniers palestiniens, la démilitarisation de la bande de Gaza, l'application d'un autre mécanisme de contrôle à Gaza et la fin de la guerre.

"Le Premier ministre doit mener avec courage, détermination et rapidité la proposition qu'il a lui-même élaborée", soutien le forum des familles qui appelle tous les membres du gouvernement à exprimer un soutien massif au nouveau plan de Netanyahou pour la libération de tous les otages.