Guerre en Iran : Benjamin Netanyahou promet d'atteindre tous les objectifs

À la veille de Pessah, Benjamin Netanyahou a livré une allocution mêlant hommage aux soldats tombés, bilan militaire et message de détermination face à l’Iran. Dans un discours, le Premier ministre a affirmé qu’Israël se trouvait à un tournant stratégique majeur, tout en reconnaissant le « lourd prix » payé par la nation.

Dès l’ouverture, Netanyahou a évoqué la perte récente de soldats, adressant ses condoléances aux familles et saluant l’unité du peuple israélien « lié par une destinée commune ». Mais rapidement, le ton s’est durci : un mois après le début de la guerre menée conjointement avec les États-Unis, il affirme qu’Israël « frappe durement » un régime iranien qu’il accuse de vouloir détruire l’État hébreu et de déstabiliser le monde.

Au cœur de son intervention, le Premier ministre a détaillé ce qu’il présente comme « dix coups » infligés à l’Iran et à son axe régional, en référence symbolique aux dix plaies d’Égypte. Il a évoqué des succès militaires contre le Hamas, le Hezbollah et les milices pro-iraniennes, mais aussi des frappes ciblées contre les infrastructures nucléaires, balistiques et industrielles de Téhéran. Selon lui, ces opérations ont permis d’« asphyxier » l’Iran et d’affaiblir durablement ses capacités stratégiques.

Benjamin Netanyahou a également insisté sur un changement de paradigme : Israël ne serait plus sur la défensive mais à l’initiative, menant des opérations au-delà de ses frontières et consolidant sa supériorité militaire, notamment en matière de défense aérienne. Il a souligné le renforcement inédit de l’alliance avec les États-Unis, évoquant une coopération « sans précédent » avec le président américain, tout en laissant entendre que de nouvelles alliances régionales étaient en préparation.

Sur le plan politique, le Premier ministre a appelé à l’unité nationale, critiquant implicitement l’opposition pour ses divisions en temps de guerre. Il a exhorté la classe politique et les médias à « renforcer le moral » du pays face à une guerre qu’il qualifie d’« existentielle ».

Concluant sur une note symbolique, en référence à la tradition de Pessah, Netanyahou a réaffirmé la résilience historique du peuple juif face aux menaces, promettant de poursuivre la guerre « jusqu’à l’atteinte des objectifs » et d’assurer « l’éternité d’Israël ».