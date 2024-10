Guterres dénonce la législation israélienne interdisant l'UNRWA sur son territoire

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a vivement critiqué lundi les lois adoptées par la Knesset interdisant les opérations de l'UNRWA (l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) en Israël. "Ces lois pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les réfugiés palestiniens dans les Territoires occupés, ce qui est inacceptable", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il n'existe pas d'alternative à l'UNRWA".

La législation a été approuvée par une majorité historique de 92 députés sur 120, avec seulement 10 votes contre. Les partis d'opposition Unité nationale, Yisrael Beytenu et Yesh Atid ont soutenu le texte, tandis que le parti de gauche Démocratie s'est abstenu.

Le Commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a réagi fermement à cette décision : "Ce vote est sans précédent et crée un dangereux précédent. Il s'oppose à la Charte de l'ONU et viole les obligations d'Israël selon le droit international". Il a souligné que "ces lois ne feront qu'approfondir la souffrance des Palestiniens, particulièrement à Gaza où plus de 650 000 filles et garçons risquent d'être privés d'éducation".

Cette législation intervient alors qu'Israël a révélé en janvier que des employés de l'UNRWA auraient participé aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Un dossier israélien indique que certains membres du personnel auraient participé à l'enlèvement d'une femme, distribué des munitions et pris part au massacre du kibboutz Be'eri, où 97 personnes ont été tuées.

Suite à ces révélations, l'ONU a mis en place un groupe d'examen dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le rapport publié en avril a constaté des "problèmes liés à la neutralité" au sein de l'UNRWA, tout en notant qu'Israël n'avait pas encore fourni de preuves concernant l'appartenance d'un nombre significatif de son personnel à des organisations terroristes.