Hadas Kalderon lance un appel sur i24NEWS à son mari, otage : "Mes enfants m'ont dit que la chaîne était très regardée à Gaza"

Hadas Jaoui-Kalderon, mère d'Erez et Sahar, deux enfants otages franco-israéliens libérés à la faveur de la trêve conclue fin novembre, était sur le plateau d'i24NEWS pour parler de 52 jours sans eux, le livre qu'elle a écrit sur son expérience. "C'était au-delà de mon pire cauchemar, j'avais l'impression à tout moment que j'allais me réveiller", a-t-elle dit en évoquant cette période.

Un cauchemar dont elle ne voit pas la fin, alors que son mari Ofer est toujours aux mains du Hamas. "Lorsque j'écrivais ce livre, j'étais persuadée que tout serait terminé avant que je le termine, et que toute notre famille serait de nouveau réunie. Mais ce n'est pas le cas. Jamais je n'aurais pu imaginer que cette tragédie durerait aussi longtemps. Mes enfants et moi sommes toujours privés d'oxygène, nous ne pourrons recommencer à vivre que lorsqu'Ofer sera rentré", a-t-elle poursuivi, avant de souligner : "Je viens sur i24NEWS parce que mes enfants m'ont raconté que la chaîne était regardée dans la bande de Gaza, et qu'eux-mêmes m'y avaient vu un jour prendre la parole sur la place des otages. Cela leur avait donné beaucoup de courage, et je me suis dit qu'il fallait que je m'exprime de nouveau sur cette chaîne pour qu'Ofer voie que je me bats pour lui, et que personne n'oublie les otages. L'accord qui est actuellement sur la table doit absolument être signé, pour permettre leur retour." Ofer Kalderon est l'un des deux otages franco-israéliens encore à Gaza.