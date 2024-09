Tsahal appelle tous les Libanais qui vivent près de caches d'armes du Hezbollah à "s'en éloigner" immédiatement

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, a fait une déclaration ce lundi matin : "Ces dernières heures, nous avons détecté des préparatifs du Hezbollah pour attaquer les citoyens israéliens. Tsahal a commencé ses frappes il y a environ une heure. Dans un avenir proche, Tsahal frappera des cibles terroristes au Liban pour éliminer ces menaces. Tsahal a notamment frappé une maison d'où le Hezbollah tentait de lancer un missile de croisière vers Israël."

"Je veux parler à tous les habitants des villages du Liban. Dans un avenir proche, Tsahal va frapper des cibles terroristes. Nous appelons tous ceux qui se trouvent à proximité ou à l'intérieur de bâtiments où le Hezbollah cache des armes à s'en éloigner immédiatement. C'est pour votre sécurité et votre protection. Le Hezbollah vous met en danger, vous et vos familles. Le Hezbollah prévoit d'utiliser ces armes contre le territoire israélien. Éloignez-vous-en immédiatement pour votre propre sécurité ! Tsahal agit et continuera d'agir pour protéger les citoyens israéliens, partout où cela sera nécessaire."

Il a ajouté : "Le 8 octobre 2023, le Hezbollah a décidé de rejoindre le Hamas-Daech. Hassan Nasrallah en est responsable. Depuis 11 mois, nous frappons le Hezbollah. Nous combattons avec détermination pour atteindre tous nos objectifs."