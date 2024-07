Le Hamas qualifie le rapport de Human Rights Watch sur les crimes du 7 octobre de "propagande israélienne"

Human Rights Watch, une organisation internationale indépendante de recherche, de promotion et de protection des droits de l'homme dans le monde, a indiqué dans un rapport publié aujourd'hui (mercredi) que la branche militaire du Hamas, les Brigades Al-Qassam, et au moins quatre autres factions armées ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'encontre de civils le 7 octobre.

Le rapport souligne que les gouvernements ayant une influence sur les organisations terroristes palestiniennes "doivent faire pression pour la libération immédiate des otages", que le maintien de leur captivité constitue "un crime de guerre continu", et que les responsables doivent être traduits en justice.

AP Photo/Leo Correa

Le rapport de 236 pages, intitulé "'Je ne peux pas effacer tout le sang de mon esprit' documente plusieurs dizaines de cas de violations graves du droit international humanitaire par des groupes armés palestiniens sur presque tous les sites d'attaques civiles le 7 octobre. Ces violations incluent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité tels que le meurtre, la prise d'otages et d'autres infractions graves.

Abed Rahim Kativ / Flash 90

En réponse, l'organisation terroriste Hamas a publié un communiqué rejetant ces accusation : "Nous rejetons les mensonges et le parti pris flagrant envers l'occupation, ainsi que le manque de professionnalisme et de crédibilité du rapport de Human Rights Watch, et exigeons son retrait et des excuses. Le rapport de Human Rights Watch a adopté l'ensemble du narratif israélien, s'éloignant d'une méthodologie de recherche scientifique et d'une position juridique neutre, pour devenir davantage un document de propagande israélien".

Itamar Ben Hamo / i24NEWS

L'organisation poursuite : "Nous ne prétendons pas être exempts d'erreurs, et nous sommes toujours prêts à examiner tout comportement inapproprié - s'il y en a - et à demander des comptes à ceux qui s'écartent de nos valeurs, et nous le ferons lorsque le combat sera terminé, mais nous n'accepterons pas de mensonges délibérés à l'égard de notre peuple et de sa résistance".