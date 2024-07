LIVE BLOG | "Téhéran a le devoir de venger Haniyeh", proclame l'ayatollah Khamenei

"Je condamne fermement l'assassinat perfide du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran", écrit le président turc Erdogan sur X

Pour Erdogan, "le but de l'assassinat de mon frère Ismail Haniyeh est identique à celui des assassinats répugnants du Cheikh Ahmed Yassine, d'Abdel Aziz al-Rantissi et de nombreuses autres figures politiques à Gaza". Le président turc affirme "espérer une position plus forte du monde islamique et de l'humanité pour mettre fin à la terreur qu'Israël a imposée à notre géographie, en particulier l'oppression et le génocide à Gaza. Cela prendra certainement fin, et notre région et notre monde trouveront la paix".