Hassan Nasrallah enterré "temporairement dans un lieu secret" par crainte d'une frappe

Une source proche du Hezbollah a déclaré aujourd'hui (vendredi) au journal anglophone "Arab News", publié à Riyad en Arabie Saoudite, que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été enterré temporairement dans un lieu secret. Cette décision a été prise par crainte qu'Israël n'attaque lors des funérailles, qui devraient être importantes.

La source a indiqué : "Hassan Nasrallah a été enterré temporairement, jusqu'à ce que les circonstances permettent des funérailles publiques". Elle a ajouté qu'il n'était pas possible d'organiser des funérailles publiques "par crainte de menaces israéliennes qui pourraient viser les personnes en deuil et le lieu de sépulture". Les rites musulmans chiites permettent un tel enterrement temporaire lorsque les circonstances empêchent des funérailles appropriées, ou lorsqu'il n'est pas possible d'enterrer le défunt à l'endroit souhaité.

La source a ajouté que le Hezbollah avait tenté d'obtenir des garanties des États-Unis, par l'intermédiaire de médiateurs, qu'Israël n'attaquerait pas pendant les funérailles, mais sans succès.