Herzi Halevi : "Nous n'aurions pas eu d'accord si le Hamas n'avait pas été dans une situation si difficile"

Le chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi, s'est rendu cette semaine auprès des soldats de la brigade Nahal dans le secteur de Beit Hanoun, dans la bande de Gaza. Accompagné du commandant du Commandement Sud, le général Yaron Finkelman, et du commandant de la 162e division, le général Itzik Cohen, il a procédé à une évaluation de la situation sur le terrain.

"Nous sommes très fermes avec le Hamas pour obtenir les conditions que nous voulons, et nous le resterons", a déclaré Halevi aux soldats. "Nous n'aurions pas obtenu un accord dans ces conditions si le Hamas n'avait pas été dans une situation aussi difficile, et nous le constatons. C'est vous qui avez mis le Hamas dans cette situation difficile, avec d'autres troupes, des frappes, du renseignement et une action continue."

Le chef d'état-major a fourni un bilan précis des opérations : "Depuis le 6 octobre 2024, quand nous avons commencé l'opération dans le nord de la bande de Gaza, nous avons tué environ 3 000 terroristes et en avons capturé des centaines."

"Nous sommes fiers de faire un pas en arrière pour tendre la main afin de ramener des dizaines d'otages vivants chez eux, et nous serons tout aussi déterminés à reprendre le combat ensuite", a-t-il ajouté. "C'est notre position de force actuelle. Quand nos concitoyens - civils et soldats - sont détenus par l'ennemi dans des conditions très dures, nous sommes aussi responsables du fait qu'ils soient là. Nous sommes fiers de faire l'effort de les ramener à la maison."

La visite s'est déroulée en présence de plusieurs hauts commandants de Tsahal, dont le commandant de la brigade Nahal, qui supervise les opérations dans ce secteur de Gaza.