LIVE BLOG | Otages : "Nous se savons pas ce que le Hamas est prêt à accepter", déclare l'ambassadeur Jack Lew

L'ancien président des États-Unis et candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a publié une nouvelle déclaration après la tentative d'assassinat ratée contre lui dans son club de golf en Floride, déclarant : "Je veux remercier tout le monde pour leur inquiétude et leurs vœux. C'était certainement une journée intéressante. Plus important encore, je tiens à remercier les Services Secrets, le shérif Rick Bradshaw et son bureau, avec des employés courageux, dévoués et patriotes, ainsi que toutes les forces de l'ordre, pour le travail incroyable accompli pour me protéger en tant que 45e président des États-Unis et candidat républicain pour les prochaines élections. Le travail effectué était absolument exceptionnel. Je suis très fier d'être américain !"